Messina – Si riunirà oggi il Consiglio comunale

Martedì 13, alle ore 19, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa. L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti provvedimenti: i bilanci consuntivi degli esercizi finanziari 2013, quello rimodulato del 2014 e di previsione degli esercizi finanziari 2013 e 2014 dell’ATM; il regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone; la proposta di regolamento per l’esercizio dell’arte di strada nel Comune di Messina; la variante parziale di tutela ambientale al vigente P.R.G. della città di Messina; la proposta di revoca della deliberazione di Consiglio comunale n. 11/C del 14/02/2012 e revoca della deliberazione commissariale n. 315 dell’11/04/2013; l’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Messina e la città Metropolitana di Messina; e modifica statuto Azienda Trasporti Messina – adeguamento al decreto legislativo n. 175/2016, integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100/2017.