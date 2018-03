Messina – Si è insediato il neo Commissario del Papardo Paolo La Paglia

Condividi

Paolo La Paglia, neo Commissario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, nominato recentemente dalla Regione Sicilia, si è insediato presso gli uffici della direzione dell’ospedale. Subito operativo il Commissario che ha confermato i due direttori Paolo Cardia (sanitario) e Marco Restuccia (amministrativo). Successivamente si è incontrato con i primari dell’Ospedale per una fase di ascolto propedeutica al rilancio del nosocomio messinese. Domani Paolo La Paglia incontrerà i sindacati per un saluto informale e per avviare assieme a loro percorsi condivisi finalizzati a mettere al centro del percorso il malato ascoltando i suoi bisogni ed a valorizzare ulteriormente il personale del Papardo.