Messina – Rilascio delle tessere elettorali anche nelle sedi circoscrizionali

In occasione delle elezioni politiche di domani, domenica 4, i cittadini chiamati ad esercitare il diritto al voto sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale; chi ne fosse sprovvisto può rivolgersi, in aggiunta alle postazioni già esistenti all’ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, anche alle sedi municipali: I circoscrizione, a Tremestieri, S.S. 114 bivio Larderia; II circoscrizione, nel Palazzo Servizi dello Stadio San Filippo; III circoscrizione, plesso scolastico G. La Pira, Camaro S. Paolo; IV circoscrizione, in via dei Mille is. 88 n. 257; V circoscrizione, in via Appennini a Villa Lina e nel centro Servizi di via Cile, a San Licandro; e VI circoscrizione, a Ganzirri in via Consolare Pompea n. 1853 e nell’ufficio di via Lago Grande. E’ possibile ritirare le tessere elettorali oggi, sabato 3, dalle ore 9 alle 18, e domani, domenica 4, dalle 7 alle 23, in concomitanza con l’apertura dei seggi elettorali. Si ricorda che la tessera si consegna al titolare o ad un familiare convivente. Per la consegna ad altri soggetti è necessario che gli stessi siano muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante. La votazione si svolgerà nell’unica giornata di domani, domenica 4, dalle 7 alle 23, e, per evitare che si verifichino situazioni di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi, si consiglia di evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, recandosi a votare sin dalla prima mattina. Per quanto concerne le modalità di identificazione, si ritiene utile ricordare quanto dettato dall’art. 57 del D.P.R. n. 361/1957 che prevede che gli elettori per essere ammessi al voto “devono esibire la carte d’identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia” (primo comma) e che sono validi “anche le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione … scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante (secondo comma). Si fa presente inoltre che il ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 14/2/2018, ha stabilito che gli elettori possono essere identificati anche mediante ricevuta della carta d’identità elettronica, poiché essendo munita della fotografia del titolare, dei dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponde ai requisiti di documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 445/2000.