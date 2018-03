Messina – Rilascio della carta d’identità elettronica, prenotazioni telefoniche

Condividi

Secondo quanto disposto a livello nazionale e già in uso nei maggiori comuni italiani, la carta d’identità elettronica può essere richiesta nella sede di Palazzo Zanca, esclusivamente previo appuntamento da fissare, contattando il numero 090/7722210, o direttamente allo sportello comunale. Il servizio di rilascio, con le medesime modalità, è già attivo anche nella sede della prima Circoscrizione; quando saranno adeguati i collegamenti telematici, lo sarà nella V e VI municipalità. In attuazione delle direttive della circolari del Ministero degli Interni n. 11/2016 n. 4/2017 e n. 8/2017, la carta d’identità in formato cartaceo può essere rilasciata soltanto per i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di viaggio in aereo, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, ed anche nel caso in cui il richiedente sia cittadino iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE (circolare n.8 del 2017 del Ministero dell’Interno).