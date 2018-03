Messina – Provvedimenti viari sul viale Regina Margherita

Condividi

Dalle ore 22 di mercoledì 21 alle 6 di giovedì 22, o nel caso di avverse condizioni meteo, dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23, sul viale Regina Margherita, tra via Interdonato e viale Boccetta, vigeranno i divieti di transito veicolare, da cui saranno esclusi i residenti, e di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati di viale Regina Margherita, nel tratto di quaranta metri antistante lo stabile della “Casa di Cura Villa Salus” al civico 15/h. Sul viale principe Umberto le direzioni consentite saranno a destra e sinistra, per i veicoli in senso di marcia sud-nord, ad incrocio con il viale Boccetta nel quale sarà istituita la direzione obbligatoria diritta, per i veicoli in senso di marcia est-ovest, ad intersezione con il viale Regina Margherita. Esclusi dall’obbligo i bus ATM che continueranno a svoltare a sinistra. Infine sul viale Regina Margherita al crocevia con via Interdonato per l’immissione nella stessa strada sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra rivolta ai veicoli in senso di marcia nord-sud. Le proibizioni viabili esposte sono state assunte per la necessità di posizionamento di alcuni autocarri nell’ambito di interventi urgenti da realizzarsi presso la “Casa di Cura Villa Salus”.