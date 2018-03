Messina – I lavori della IX Commissione consiliare

Condividi

La IX Commissione consiliare (Statuto e Regolamenti), presieduta dal consigliere comunale, Gaetano Gennaro, nella riunione ordinaria di oggi, venerdì 16, ha avviato la trattazione degli schemi di regolamento della città di Messina relativi alla Consulta giovanile e alla Consulta scolastica. Presenti alla seduta l’assessore alle Politiche Giovanili ed Educative, Federico Alagna, e il direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Giacomo D’Arrigo. Sui predetti argomenti si è svolto un ampio dibattito con numerosi interventi dei presenti; in particolare si è discusso del ruolo dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e delle iniziative e dei progetti finanziati sul territorio della città metropolitana di Messina. “A nome della Commissione, che rappresento, – ha dichiarato il presidente Gennaro – esprimo soddisfazione per avere avviato un canale di interlocuzione istituzionale con l’Agenzia, che fino ad oggi purtroppo non c’era mai stato col Comune ed auspico che anche in futuro, indipendentemente da chi governerà Palazzo Zanca, si possa proseguire nel percorso oggi intrapreso. Per questa ragione ringrazio sia il direttore D’Arrigo che l’assessore Alagna, che con le proposte di delibere presentate in Consiglio ha permesso l’avvio di tale interlocuzione”. La trattazione degli schemi di regolamento e l’eventuale votazione proseguirà nella seduta ordinaria di venerdì 23, prevista alle ore 8.30, in prima convocazione, e alle 9.30, in seconda.