Messina – Interventi per l’eliminazione di dossi stradali

Da martedì 20 marzo sino al 27 aprile, nel tratto di viale Italia, compreso tra le vie Gubbio e Iceta, saranno istituiti il divieto di sosta, 0-24, su entrambi i lati; il divieto di transito nella parte valle della carreggiata, lasciando libera la parte lato monte per consentire il regolare transito veicolare a doppio senso di circolazione; e il limite massimo di velocità di 20 k/h. Sarà anche interdetto il marciapiede lato valle, indirizzando i pedoni sul lato opposto con idonea segnaletica stradale. Le limitazioni viarie sono state disposte per consentire l’eliminazione di alcuni dossi sulla sede stradale causati dalle radici degli alberi ed il conseguente rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale e del marciapiede limitrofo, nell’ambito dei “lavori di rifacimento di alcuni tratti del viale Italia, viale Regina Margherita e viale Regina Elena, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi”, appaltati al Consorzio Stabile INFRA TECH s.c. a r.l. dal dipartimento Lavori Pubblici.