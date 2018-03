Messina – Il grande pianista Louis Lortie per la Filarmonica Laudamo

Condividi

Imperdibile evento musicale domenica 18 marzo, al Palacultura Antonello alle ore 18 per la 97° Stagione Concertistica della Filarmonica Laudamo Messina con LOUIS LORTIE, tra i più acclamati pianisti contemporanei.

lI Financial Times ha così descritto il suo recital alla Queen Elizabeth Hall: «Non sarà possibile ascoltare uno Chopin migliore da nessun’altra parte». E il programma per Messina vedrà una intera parte dedicata a Chopin, e quindi a Schubert.

Lortie è insuperabile nell’affrontare tutti i capolavori pianistici come ha scritto il The Times è «una combinazione di spontaneità e maturità che solo i grandi pianisti hanno».

LOUIS LORTIE: franco-canadese, amato da pubblico e critica in Asia, Stati Uniti ed Europa, ha debuttato con la Sinfonica di Montréal all’età di appena tredici anni e tre anni dopo ha compiuto una storica tournée in Cina e Giappone. Poco dopo, nel 1984, ha vinto il Primo Premio in due dei più importanti concorsi pianistici internazionali, quello di Leeds e il “Busoni” di Bolzano.

Con all’attivo una discografia di più di trenta titoli per la Chandos, Lortie affronta in concerto e in sala d’incisione molte integrali: le opere per pianoforte e orchestra di Liszt, i concerti di Mozart, Mendelssohn, Beethoven, tutto Ravel e altro ancora.

Die Welt ha recensito il suo ciclo delle sonate beethoveniane alla Filarmonica di Berlino come «il miglior Beethoven dai tempi di Wilhelm Kempff», e il BBC Music Magazine ha inserito i suoi Studi di Chopin tra le “50 Recordings by Superlative Pianists”.

La registrazione di Lortie delle Variazioni Eroica di Beethoven gli ha guadagnato un premio Edison. Il suo disco di opere di Schumann e Brahms è stato nominato tra i migliori CD dell’anno da parte della BBC Music Magazine.

Anche in veste di direttore d’orchestra, Louis Lortie si è esibito in sedi come il Lincoln Center di New York, la Wigmore Hall di Londra, il Festival di Bayreuth

e ha inaugurato la Cliburn Concert Series.

Prossimo appuntamento: Giovedì 25 marzo ore 18 al Palacultura Antonello,

ORCHESTRA DA CAMERA DI MESSINA ne «Il Gatto con gli Stivali», favola per voce recitante ed orchestra da camera, su testo di C. Perrault.

Musiche composte e dirette da Carmelo Chillemi.