Messina – Gloria Campaner nuovo direttore dell’Associazione “Vincenzo Bellini”

Condividi

La pianista veneziana di fama internazionale Gloria Campaner è il nuovo direttore artistico dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, Ente morale che da più di sessant’anni ormai si prodiga per diffondere in città, attraverso la promozione di eventi di alto spessore culturale, la passione per la grande Musica.

«Abbiamo deciso – afferma il Presidente dell’Associazione Musicale, Giuseppe Ramires – di intraprendere questo nuovo percorso, nominando direttore artistico una grandissima pianista che offrirà senz’altro un contributo molto prezioso non solo alla “Bellini” ma alla stessa città di Messina. È un momento importante che coincide inoltre con il decimo anniversario della mia presidenza. Sono stati dieci anni importanti, difficili e al contempo bellissimi. Mi auguro di essere riuscito finora a soddisfare il pubblico messinese».

«Per me è un onore ricoprire il ruolo di direttore artistico della “Bellini” – sottolinea Gloria Campaner –. Abbiamo in cantiere numerosi progetti che potranno ampliare la già ricca offerta dell’Associazione. L’obiettivo è innanzitutto quello di attirare un pubblico giovane e di portare ancora tanta musica di qualità e un numero sempre maggiore di grandi interpreti non solo qui a Messina ma in tutta la Sicilia, una terra meravigliosa di cui l’Italia deve andare fiera».

Classe 1986, a soli cinque anni la Campaner ottiene la prima di oltre venti vittorie in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra cui l’International Ibla Grand Prize 2009, la Medaglia d’Argento al II Concorso Internazionale Paderewski di Los Angeles, il premio CIDIM Nuove Carriere 2011 e una Fellowship del Borletti Buitoni Trust 2014, prima pianista italiana a ottenere questo riconoscimento. È invitata da istituzioni e festival italiani quali Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Accademia Filarmonica Romana, MiTo SettembreMusica, Festival di Brescia e Bergamo, Società dei Concerti di Milano, Concerti del Quirinale di Radio3, Ravello Festival e Bologna Festival, mentre all’estero suona in prestigiose sale come Carnegie Hall di New York, Disney Hall di Los Angeles, Kioi Hall di Tokyo, NCPA di Pechino, Salle Cortot di Parigi e Wiener Saal di Salisburgo. Tra i suoi recenti successi si citano la tournée con Sergej Krylov e la Martinu Philharmonic e i debutti con la English Chamber Orchestra a Londra, con la Johannesburg Philharmonic in Sudafrica e con la Filarmonica della Fenice a Venezia. È in uscita entro la fine dell’anno per Warner Classics il suo terzo disco intitolato “Home”, interamente dedicato a Robert Schumann.

È ormai di lungo corso e costante il legame tra Gloria Campaner e Messina. Un rapporto che affonda le sue radici nel 2012, anno che ha visto la pianista protagonista del concerto di Schumann con la Sinfonica Siciliana Giovanile, promosso dalla Filarmonica Laudamo, e di un recital pianistico curato dall’Accademia Filarmonica. Dal 2014 ad oggi la Campaner è stata ospite regolare nelle stagioni dell’Associazione “Bellini” presentandosi in molteplici formazioni cameristiche. L’ultimo recente impegno l’ha vista sul palco del Palacultura Antonello lo scorso 24 febbraio, insieme al Quartetto di Cremona, per un concerto che ha riscosso grande successo.