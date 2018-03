Messina – Enti in Piano di riequilibrio, domani incontro a palazzo Zanca

Condividi

Domani, sabato 17, dalle ore 9, nella Sala Falcone e Borsellino di Palazzo Zanca, si terrà un tavolo di confronto sulle “problematiche comuni agli enti in piano di riequilibrio”, organizzato dagli assessori al Bilancio di Messina e Reggio Calabria, Enzo Cuzzola e Irene Calabrò. Nel corso dell’incontro, assessori, dirigenti, revisori e consulenti dei comuni di Messina, Catania, Reggio, Cosenza e Frosinone, e di altri piccoli enti che si trovano in procedura di riequilibrio, affronteranno i temi dell’inquadramento giuridico della procedura; del riconoscimento dei debiti fuori bilancio; degli aspetti finanziari; e della riduzione dei contributi Imu/Tasi, mancati contributi agli enti in riequilibrio ed a quelli in dissesto. I lavori saranno introdotti dagli assessori Cuzzola e Calabrò, coordinati dall’assessore al Monitoraggio del Piano di Riequilibrio, Guido Signorino, e dal dirigente al Bilancio del comune di Frosinone, Vincenzo Giannotti.