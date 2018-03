Messina – Elezioni politiche, divieto di sosta in via Trento

Dalle ore 18 di domani, domenica 4, sino alle 18 di martedì 6, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, in via Trento, per un tratto di 30 metri antistante il numero civico 2H, in corrispondenza dei locali di pertinenza del Tribunale di Messina. Il provvedimento viario è stato adottato, per consentire le operazioni di scarico dei plichi elettorali, in occasione delle elezioni politiche di domani.