Messina – Domenica il pianista Louis Lortie in concerto

Domenica 18, alle ore 18, al Palacultura Antonello, per la 97^ Stagione Concertistica della Filarmonica Laudamo, Louis Lortie, acclamato pianista contemporaneo, si esibirà in un concerto in parte dedicato a Chopin e Schubert. Lortie, franco-canadese, amato da pubblico e critica in Asia, Stati Uniti ed Europa, ha debuttato con la Sinfonica di Montréal all’età di appena tredici anni e tre anni dopo ha compiuto una storica tournée in Cina e Giappone. Poco dopo, nel 1984, ha vinto il Primo Premio in due dei più importanti concorsi pianistici internazionali, quello di Leeds e il “Busoni” di Bolzano. Con all’attivo una discografia di più di trenta titoli per la Chandos, Lortie affronta in concerto e in sala d’incisione molte integrali: le opere per pianoforte e orchestra di Liszt, i concerti di Mozart, Mendelssohn, Beethoven, tutto Ravel e altro ancora. Die Welt ha recensito il suo ciclo delle sonate beethoveniane alla Filarmonica di Berlino come «il miglior Beethoven dai tempi di Wilhelm Kempff», e il BBC Music Magazine ha inserito i suoi Studi di Chopin tra le “50 Recordings by Superlative Pianists”. La registrazione di Lortie delle Variazioni Eroica di Beethoven gli è valso un premio Edison ed il suo disco di opere di Schumann e Brahms è stato nominato tra i migliori CD dell’anno da parte della BBC Music Magazine. Anche in veste di direttore d’orchestra, Louis Lortie si è esibito in sedi come il Lincoln Center di New York, la Wigmore Hall di Londra, il Festival di Bayreuth e ha inaugurato la Cliburn Concert Series.