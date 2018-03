Messina – Domani è possibile ottenere il rilascio delle Carta d’identità

Condividi

In occasione delle elezioni politiche di domani, domenica 4, è possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità, nelle giornate di oggi, sabato 3, dalle ore 9 alle 18, e domani, domenica 4, dalle 7 alle 23, esclusivamente agli sportelli di Palazzo Zanca e della I circoscrizione – S.S. 114 Tremestieri, bivio Larderia, abilitati al rilascio della carta d’identità elettronica. A tal proposito, giusta circolare n. 4/2017 e seguenti del ministero dell’Interno, l’emissione della carta d’identità in formato cartaceo è limitata ai casi di reale documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Per quanto concerne le consultazioni elettorali, non è consentita l’emissione della carta d’identità in formato cartaceo, in quanto il ministero dell’Interno, con circolare n. 2 dello scorso 14 febbraio, ha stabilito che gli elettori possono essere identificati anche mediante ricevuta della carta d’identità elettronica, poiché essendo munita della fotografia del titolare, dei dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponde ai requisiti di documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 445/2000.