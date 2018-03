Messina – Divieto di transito strada comunale San Michele

Condividi

Oggi, lunedì 19, dalle ore 8.30 alle 17.30, nella strada comunale San Michele, vigerà il divieto di transito, ad eccezione dei veicoli che devono recarsi nella propria abitazione, insistente lungo il tratto stradale interessato dai lavori, il cui accesso e deflusso sarà consentito dal lato valle della strada. Il provvedimento è stato adottato dal dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della strada di collegamento tra il villaggio San Michele e Portella Castanea. Sarà collocata idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito e indicazione del percorso alternativo, col seguente itinerario: viale Giostra, vie Denaro e Palermo, S.S. 113, Colle San Rizzo e strada Provinciale 50 Portella Castanea.