Messina – Convocato il 4 aprile il Consiglio comunale

Mercoledì 4 aprile, alle ore 13, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per una seduta di question time. All’ordine del giorno risultano iscritte tredici interrogazioni. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con diciannove voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario, il bando di concorso per l’assegnazione in locazione definitiva di alloggi siti nel Comune di Messina, di proprietà dello stesso e/o dell’Istituto Autonomo Case Popolari, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31/C del 19/04/2012, di cui alla deliberazione n. 797 del 21/11/2017 come emendato dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 2/1/2018.