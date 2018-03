Messina – Assunzione di nuovo personale da parte del Commissario dell’A.O. Papardo

Condividi

Tra le prime delibere approvate dal neo Commissario del Papardo Paolo La Paglia, coadiuvato dai direttori Paolo Cardia e Marco Restuccia, le più significative riguardano l’assunzione di personale. E’ una precisa volontà, quella di Paolo La Paglia, puntare sull’aumento della forza lavoro al Papardo che consentirà un miglioramento dei servizi offerti all’utenza ed una più ottimale turnazione del personale sanitario.

E’ stato infatti approvato il bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 10 posti vacanti di dirigente medico (disciplina anestesia e rianimazione). Approvato inoltre il bando per la stabilizzazione di un dirigente medico (disciplina nefrologia e dialisi). Il Commissario ed i direttori hanno dato il via libera all’avviso pubblico per l’assunzione in posizione di comando per vari profili professionali; approvato la delibera per l’assunzione a tempo determinato di 1 C.P.S. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Infine, per quanto concerne il concorso per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente medico di chirurgia toracica, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria. In data odierna, è stata assunta a tempo indeterminato, a seguito di mobilità volontaria, un dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.

Tra le altre delibere licenziate, l’approvazione di una convenzione annuale, per l’effettuazione di stage formativi delle allieve infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, comitato di Messina.