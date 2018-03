Messina aderisce alla “Giornata Nazionale della Memoria”

Condividi

La Città Metropolitana di Messina aderirà anche quest’anno alla “Giornata Nazionale della Memoria e dell’ impegno in ricordo delle vittime della Mafia” istituita nel 2017 e fissata per il 21 marzo, il primo giorno di primavera di ogni anno, diventato oggi simbolo della memoria.

Da più di vent’anni l’Associazione Libera ha dichiarato questa stessa giornata, giunta alla XXIII edizione, dedicata al ricordo e alla celebrazione delle vittime della mafia. Quest’anno il luogo scelto da Libera come simbolo nazionale è la città di Foggia e come luogo di incontro regionale la città di Catania. In questa occasione, inoltre, verranno promossi su tutto il territorio italiano, oltre che dalle Associazioni ed Enti pubblici anche dai familiari delle vittime, manifestazioni e incontri finalizzati alla memoria e alla riflessione destinate soprattutto alle giovani generazioni con il coinvolgimento attivo delle scuole.

Considerato il valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie anche la Città Metropolitana di Messina organizzerà alle ore 9,30, presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “L. Barbera”, a cura del Servizio Cultura della V Direzione, una iniziativa di sensibilizzazione per le scuole alla lotta contro la mafia e in ricordo delle vittime della mafia che sarà dedicata alla vita di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi il 5 maggio del 1978.

All’incontro sarà presente la dott.ssa Clelia Fiore, componente della F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane) di Messina che ricorderà alcune storie delle oltre novecento vittime della mafia, tra cui Peppino Impastato, cui è dedicato l’incontro.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti del Liceo La Farina di Messina che durante la manifestazione leggeranno i nomi delle vittime della mafia.