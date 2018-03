Mariolina Tropea nel Consiglio d’amministrazione della Società Lamezia Europa

Condividi

La dottoressa Mariolina Tropea rappresenterà la Provincia di Catanzaro nel Consiglio d’amministrazione della Società Lamezia Europa.

Il decreto di nomina, firmato dal presidente dell’Ente intermedio Enzo Bruno, è stato inoltrato al presidente del CdA ingegnere Carmelo Salvino in seguito alla convocazione della riunione del prossimo 27 aprile che vede all’ordine del giorno la cooptazione di due consiglieri allo stato mancante.

La dottoressa Tropea, docente esperta di servizi sociali e già consigliera comunale di Lamezia dal 2010, presenta un curriculum molto articolato che annovera tra gli altri incarichi svolti quello di presidente del Distretto Scolastico n. 6 di Lamezia Terme, l’organizzazione di convegni, tavole rotonde, corsi di formazione per Dirigenti e docenti di ogni ordine e grado nel settore di competenza. E’ stata Componente del Consiglio Provinciale ENAM di Catanzaro e della Commissione Pari opportunità della Provincia, e ha già avuto esperienza quale componente del Consiglio d’amministrazione di Lamezia Europa.

La Provincia di Catanzaro, quindi, indica la dottoressa Tropea per la comprovata esperienza amministrativa e le qualità professionali, nel rispetto del principio di parità richiesto nell’indicazione della nomina.

Il Consiglio provinciale di Catanzaro, guidato dal presidente Bruno, nei mesi scorsi ha confermato le quote di partecipazione in “Lameziaeuropa” – Spa a maggioranza prevalentemente pubblica – ritenendo le attività della Società fondamentali per promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale a dell’area centrale della Calabria, e con una valenza strategica ai fini dello sviluppo regionale e nazionale.

Per cui l’attività di “LameziaEuropa” – tra le 8 società soggetti responsabili di Patti Territoriali formalmente riconosciuta dalla Regione Calabria quale “Agenzia di Sviluppo Locale”, merita di essere supportata con il massimo dell’impegno e dell’apporto professionale da parte dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro.