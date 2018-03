Maierato (VV), il 14 marzo assemblea pubblica

Condividi

Il prossimo 14 marzo 2018, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Maierato, si terrà l’assemblea pubblica per la consultazione della popolazione interessata in ordine al Piano di emergenza esterna del sito della D.M.T. Petroli In Maierato, di cui trattasi, il cui schema è stato condiviso nel corso delle riunioni appositamente dedicate tenutesi presso questa Prefettura – U.T.G. e che verrà illustrata nel corso dell’incontro.

Com’è noto, le forme di consultazione della popolazione in ordine agli schemi dei Piani di emergenza sono previste dall’Allegato G del decreto legislativo n. 105/2015, costituendo un indispensabile passaggio procedimentale per la definitiva approvazione dei medesimi”.

La redazione dello schema del Piano di emergenza è avvenuta all’esito di un articolato percorso di elaborazione coordinato dalla Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia.

L’assemblea pubblica permetterà a tutti gli interessati di prendere piena cognizione degli insediamenti produttivi presenti nel territorio di riferimento e dei comportamenti da tenere in caso di incidente.