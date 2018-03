Locri, al Palazzo della Cultura lo spettacolo Penelope

Condividi

Secondo appuntamento a LOCRI con

DISTRIBUZIONE TEATRO SUD CALABRIA

il circuito teatrale che mette in rete venti location della città metropolitana di Reggio Calabria veicolando spettacoli di nuova produzione interpretati da eccellenze artistiche calabresi apprezzate da pubblico e critica.

Sabato 10 Marzo alle ore 21.00 presso il Palazzo della Cultura

in scena lo Spettacolo PENELOPE – Ingresso € 5

PENELOPE

Il ritorno di Ulisse vissuto e raccontato da Penelope. Un amore ritrovato e struggente, uno spettacolo da non perdere!

Da Omero, Ovidio, Atwood

Drammaturgia e Regia Matteo Tarasco

Con Teresa Timpano

Musiche Originali Mario Incudine

Scene e Costumi Francesca Gambino e Laura Laganà

Foto di Scena Pino Le Pera

Co-Produzione Scena Nuda – Festival Miti Contemporanei e Accademia Delle Belle Arti di Reggio

Anteprima Nazionale

Note di Regia

Penelope è un poema erotico e disperato, che espone con lucida follia e altissimo linguaggio le pene di un amor ritrovato, ma invivibile. Uno struggente grido di estasi erotica, che si trasforma in agonia. Penelope illustra le più atroci conseguenze dell’amore ripercorrendo l’Odissea dal punto di vista di Penelope, la quale oramai defunta racconta il ritorno di Ulisse come mai è stato raccontato. E’ la storia di un’ossessione amorosa, un’ossessione che si fa verbo, strappando ogni singola parola al marasma di gemiti inarticolati in cui questa donna innamorata affoga e si dibatte. Raccontare in scena il mito di Penelope oggi, significa esser consapevoli di tutto questo, significa sfidare, sulle assi del palcoscenico, l’essenza più profonda del proprio essere, significa lanciare una sfida agli spettatori: una sfida a valicare il confine dello specchio, una sfida a spogliarsi della maschera per offrirsi nudi al cospetto di Verità.