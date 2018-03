Le eccellenze della Calabria a Forte dei Marmi con l’iniziativa “Made in Italy”

Condividi

Prossimamente, con l’avvio della stagione estiva, nel cuore della celebre località di FORTE DEI MARMI (Lucca), tra le più rinomate mete turistiche d’Italia e del mondo intero nonché luogo prediletto da numerosi vip, avranno luogo una serie di iniziative dedicate alle eccellenze della Calabria (in particolare di Corigliano-Rossano, della Sibaritide e del Pollino).

La manifestazione – denominata “Made in Italy” e le cui date verranno a breve ufficializzate – è curata da un nutrito gruppo di giornalisti freelance e/o collaboratori di agenzie di stampa, blogger e professionisti del mondo della comunicazione provenienti da diverse località del Belpaese, in collaborazione con realtà socio-culturali nonché ricettive e alberghiere della Versilia. Si tratta del prosieguo dell’analoga iniziativa svoltasi a Sanremo lo scorso mese di febbraio, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, e che ha registrato un notevole successo.

Un ruolo centrale vedrà dunque protagonista la Calabria, grazie a testi di autori locali, prodotti enogastronomici, creazioni d’arte, gruppi folkloristici. I diversi momenti che vedranno il comprensorio ionico tra i protagonisti nel periodo clou della splendida location di Forte dei Marmi saranno divulgati nel dettaglio quotidianamente a tutti gli organi d’informazione attraverso comunicati stampa, foto e video.

Chiunque (aziende, singoli cittadini, associazioni) può partecipare, al costo di un minimo contributo per far fronte alle spese, con creazioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali, sia direttamente con le rispettive specialità ma anche (come nel caso di società, attività commerciali, ecc.) a titolo di sponsorizzazione per la realizzazione di una piccola brochure sui beni culturali ed artistici del territorio.

Tutti i momenti sono destinati ad avere un notevole riscontro mediatico, mediante comunicati stampa e servizi diffusi quotidianamente sui principali organi d’informazione (soprattutto della Calabria e della Toscana), con grande ritorno d’immagine per le aziende presenti con i propri prodotti, ma la pubblicità sarà riservata anche a quanti aderiranno a solo titolo di sponsorizzazione per promuovere il comprensorio d’appartenenza.

Partecipa anche tu!