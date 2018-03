Lamezia Terme – Nuovo presidente per la scuola di musica “Liuto”

Lo scorso 2 marzo, presso la sede centrale di Lamezia Terme sita in via Lissania, è stato designato come nuovo Presidente il Dott. M° Francesco Luca Laganà, che sarà alla guida della scuola di musica “Liuto” affiancato dal vicepresidente M° Alessandro Vescio e da uno staff qualificato e competente. I due giovani laureati, entrambi con vari titoli di riconoscimento, stanno promuovendo una didattica di tipo innovativo, che mira ad avvicinare i bambini e i giovani sempre più all’ambiente musicale, allontanandoli dall’apatia dei social network. La scuola diventerà anche un punto di incontro nel quale i ragazzi avranno modo di relazionarsi e confrontarsi, grazie a numerosi laboratori ed esibizioni, instaurando rapporti di tipo costruttivo anche a livello socio-culturale.