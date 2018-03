Lamezia Terme, il 3, 4 e 8 marzo “La Gardensia di Aism” contro la sclerosi multipla

Condividi

Per festeggiare i 50 anni di AISM quest’anno due stupendi fiori, gardenie e ortensie, che portano con loro lo slogan della campagna, “Aiutaci a fermare la sclerosi multipla #smuoviti”. Il 3, 4 e 8 Marzo in 5000 piazze italiane gardenie e ortensie, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, il messaggio e sempre lo stesso ma di anno in anno carico della stessa forza e dello stesso amore: donare per sostenere la ricerca scientifica contro la sclerosi multipla. In occasione della festa della donna, due fiori per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la malattia, perché le donne sono colpite il doppio degli uomini. Si può̀decidere di donare anche via sms al 45567 dal 25 febbraio all’11 marzo 2018.

Sarà possibile trovare le gardenie e le ortensie dalle 9:00 alle 20:00 a Lamezia Terme, Maida, Catanzaro, Catanzaro Lido, Soverato, Tiriolo, Marcellinara, Conflenti, Settingiano, Amato, Borgia, Carlopoli, Feroleto, Falerna. Sarà̀possibile contribuire alla ricerca anche a Gizzeria, Montauro, Motta Santa Lucia, San Floro in Piazza Marconi, Serrastretta, Simeri Crichi, Vallefiorita, Sellia Marina, Albi, Chiaravalle Centrale, Soveria Mannelli, Decollatura.