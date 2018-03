La nave della Marina “Comandante Borsini” nel porto di Crotone

Condividi

Il sindaco Ugo Pugliese ha reso omaggio alla visita della nave “Comandante Borsini” arrivata ieri nel porto di Crotone recandosi a bordo per porgere il benvenuto della comunità cittadina al comandante ed all’equipaggio.

La “Borsini” è una delle navi più prestigiose della Marina Militare Italiana che i crotonesi avranno possibilità di visitare fino a domani.

La nave, varata nel 2001, è una delle unità che costituiscono la classe “Comandanti” e rappresenta l’evoluzione tecnologica delle piattaforme combattenti di seconda linea.

Per le sue caratteristiche costituisce operativamente l’elemento mobile di superficie di un dispositivo aeronavale di sorveglianza di ampia dimensione avente compiti di varia natura nell’ambito della difesa del territorio nazionale.

Grazie anche alla sinergia con la Capitaneria di Porto di Crotone, la nave è approdata in città ed il sindaco ha voluto personalmente ringraziare per la opportunità data alla comunità di conoscere una nave che rappresenta un vanto della Marina Militare Italiana.

Il sindaco Pugliese ha ringraziato in particolare il comandante della nave Giuseppe Porta estendendo la gratitudine a tutto l’equipaggio non solo per la visita ma per rappresentare un presidio importante per la sicurezza di tutto il paese.

Il comandante Giuseppe Porta ha fatto omaggio al sindaco di un crest della nave.

Il sindaco ha donato al comandante un’opera del maestro orafo Michele Affidato, la colonna di Capo Colonna simbolo della città.

Oltre ad essere un incontro istituzionale è stato un ritrovarsi tra appassionati del mare. Dalle parole del comandante Porta, che ha illustrato le caratteristiche della nave al sindaco, traspare una reale passione per il suo lavoro. Passione che lo stesso profonde al suo equipaggio, il sindaco, mentre tanti cittadini, erano ospitati all’interno della nave, ha auspicato ulteriori presenze della Borsini nel porto di Crotone, che ha trasformato questi giorni in un’autentica festa di partecipazione popolare