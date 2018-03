Condividi

Nell’ambito del Progetto Com.In 3.0, Competenze per l’integrazione, di cui la Regione Calabria è partner insieme alla Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Puglia si terrà a Roma, il 7 e l’8 marzo 2018, un evento dal titolo “Integrare al sud: sfide e opportunità per le regioni meridionali”.

Com.In.3.0, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020, punta a potenziare la rete dei servizi per gli stranieri regolarmente residenti nelle cinque regioni del Sud. In questo senso, la Conferenza nazionale si pone come uno spazio comune di approfondimento, riflessione, studio e sperimentazione sui temi dell’integrazione degli stranieri che presenti in modo regolare sui propri territori.

A partire da una più approfondita conoscenza del fenomeno, della sua evoluzione e delle sue dinamiche, dalla messa in rete del patrimonio di competenze e conoscenze che proviene da tutti gli attori che nei territori quotidianamente affrontano problemi e questioni legate all’accoglienza e all’integrazione, le Regioni partner hanno inteso darsi uno spazio di elaborazione del proprio ruolo in un’ottica orizzontale, multistakeholders e multilivello. Scambiandosi esperienze, modelli di intervento e buone prassi anche attraverso i cinque workshop, ognuno promosso da una Regione ma a cui prendono parte attiva tutte le partner. f.d.