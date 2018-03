Gli incontri culturali a Trebisacce (CS) fino al 31 marzo

Condividi

Hanno preso il via a Trebisacce gli eventi legati a “I riti della settimana Santa – Incontri di Primavera” una serie di iniziative che puntano alla valorizzazione del patrimonio immateriale culturale per promuovere l’offerta turistica del territorio. Gli appuntamenti andranno avanti fino a sabato 31 marzo e sono stati fortemente voluti dall’amministrazione comunale di Trebisacce con in testa il sindaco Francesco Mundo. Giornate in cui l’ex Palazzo della Pretura diventerà una vera e propria casa della cultura. Giorni in cui aumenta la grande attesa per la processione del Venerdì Santo, che partirà dal centro storico intorno alle 15.30 per poi snodarsi in tutta la cittadina jonica con quel suo fascino che resta immutato nel corso degli anni anche grazie ai canti della tradizione. Tradizione che genera cultura e che genera attrattiva turistica. Processione che arriva dopo i riti del mercoledì con i Canti per le vie del corso, fermate e interpretazione negli spazi del Sacro e quelli del giovedì santo con la Veglia al accompagnati da canti della tradizione. Il sabato santo invece ci sarà l’accensione e la benedizione del falò rituale e la benedizione dell’Acqua nova. Il coordinamento con tutte le parrocchie è a cura dell’Albero della memoria e della Confraternita del Santissimo Crocifisso.

Sempre per quanto riguarda i giorni di Pasqua, è stata inaugurata la mostra collettiva di fotografia “I riti della Settimana Santa in Calabria” visitabile fino al 31 marzo dalle 17 alle 20. Altre quattro mostre sono state allestite nelle stanze della ex Pretura: “Ceramica artigianale” di Roberto Proto, “Paint stones” di Rosaria Gagliardi, “Oggetti in feltro e pannolenci” di Chiarastella Hand-Made, “Vestiti storici – Le nobildame” di Maria Antonia Bevacqua e la “Mostra di Artigianato artistico” di Carmela Art.

Giornate, quelle di Trebisacce, che saranno caratterizzate da musica, incontri, esposizioni, degustazioni e reading. Dopo aver ospitato, nella Sala San Francesco dell’Hotel Miramare, la presentazione del libro “Vie di uscita” di Giuseppe Aieta e il “Piano recital” del maestro Elina Cherchesova, pianista e compositrice, è in programma, per questa sera mercoledì 28 marzo alle 18 nel Palazzo della ex Pretura, il concerto del “Duo Curcio-Carella”. Sempre in questo luogo (che ha ospitato il concerto dei Noir Col che hanno aperto la sezione musicale della rassegna), giovedì 29, alle 18, sarà la volta del concerto della violinista Arianna Luci e, alle 19, spazio alla piece teatrale “Viaggio nella Storia, dagli Enotri al Grand tour” con l’attore Alessandro Cosentini. Venerdì 30, in mattinata si terra “Ciak weekend Trebisacce”, spazio realizzato da giovani filmaker in collaborazione con il sito www.leggoscrivo.com e ai workshop creativi (per informazioni e iscrizioni: info@leggoscrivo.com). Dopo la grande Processione, dalle 18, toccherà alle note di Paolo Presta.

La giornata di chiusura, sabato 31 marzo, si apre con uno spazio dedicato ai più piccoli. La Primavera dei bambini presenta, dalle 11, “Teatropat – Demetra e Persefone”, spettacolo teatrale di figura a cura dell’associazione L’Arte delle nuvole. L’associazione sarà, inoltre, protagonista anche alle ore 17 con “Comics talk comics”, conversazioni sul fumetto. Seguirà la tavola rotonda “Il turismo culturale ed esperenziale, storytelling e nuove forma di promozione” con la presentazione dei lavori di “Ciak weekend Trebisacce”. Alle 18.30 spazio a Cataldo Perri con lo spettacolo letterario musicale “Da Ohi dottò a Malura”. Chisura, ore 21 in piazza San Martino, per il concerto de “La Rivoltelle”.

Giorni di riti e cultura fra il centro storico e il mare, in attesa che i nuovi flussi turistici possano godere del vasto patrimonio immateriale culturale che solo Trebisacce può offrire.