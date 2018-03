A Girifalco (CZ) al via alle “Letture di Primavera”

Condividi

Dopo il successo della prima edizione delle “Letture d’Autunno”, l’amministrazione comunale, su input dell’assessore alla Cultura Elisabetta Sestito, ha voluto proporre le “Letture di Primavera”. Il primo appuntamento della rassegna letteraria è fissato per l’8 marzo, una data che seppur precede di qualche settimana l’inizio della stagione dal clima mite, attesta la sensibilità dell’amministrazione su una ricorrenza che ha segnato la storia. Quattro gli appuntamenti della rassegna organizzata con la collaborazione dell’associazione Mozart e la FV Eventi. L’8 marzo sarà presentato il libro di Gabriella Belloni “Il sentiero Americano”, due i temi centrali di questo appuntamento: la festa della donna e i 50 anni del ’68. Il 12 aprile l’amministrazione comunale ha voluto aprire le porte di Palazzo De Stefani Ciriaco – ancora una volta sede della rassegna grazie alla generosità del dott. Ciriaco – a tutti gli scrittori del comprensorio che vorranno presentare il proprio libro all’interno di uno spazio collettivo. Il 3 maggio sarà la volta dei Lou Palanca con “A Schema Libero”. Si chiude il 7 giugno con “Il Bambino irraggiungibile” di Manuel Sirianni. Per quest’ultimo appuntamento l’amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale. “Sono molto soddisfatta – ha affermato l’assessore Sestito – del calendario allestito per le “Letture di Primavera”. Sono convinta che i libri, gli scrittori e gli ospiti di questi quattro appuntamenti saranno un momento di grande arricchimento culturale per la nostra comunità”.