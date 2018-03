Girifalco (Cz), il 12 aprile appuntamento con “Letture di Primavera”

Condividi

E’ previsto per il 12 aprile, alle ore 18 nei locali di Palazzo De Stefani – Ciriaco, il secondo appuntamento delle Letture di Primavera. Le porte di questa splendida location si apriranno, stavolta, a tutti gli scrittori del comprensorio che vorranno presentare la propria opera alla platea della rassegna letteraria organizzata dal Comune di Girifalco. Per partecipare alla “Galleria d’autore” sarà sufficiente mandare una mail all’indirizzo amministrazionecomunegirifalco@gmail.com entro le ore 12 del 4 aprile. Nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati: nome e cognome dello scrittore, titolo del libro e numero di telefono. La presentazione delle opere, così come accaduto con il primo appuntamento “primaverile” della rassegna, sarà allietata dalla musica dell’associazione Mozart. Agli scrittori che parteciperanno sarà consegnato un attestato di riconoscimento; un gesto simbolico per ringraziare quanti contribuiscono a praticare e diffondere il piacere della lettura e della scrittura.