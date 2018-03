Giornata mondiale dell’acqua. Le iniziative per il 22 Marzo

Condividi

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’ONU nel 1992 con l’intento di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per la tutela delle risorse idriche. Il Gruppo Sanpellegrino, azienda di riferimento nel mercato delle acque minerali, da sempre mette al centro del proprio operato la tutela di questa preziosa risorsa, fondamentale per la vita. Proprio per questo, l’azienda anche quest’anno celebra con orgoglio questa Giornata unendosi alle iniziative che si svolgono a livello globale.

“La celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua rappresenta un’occasione importante per sottolineare come l’impegno del nostro Gruppo si esprima a 360° e su diversi fronti – illustra Federico Sarzi Braga Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino – Come azienda siamo impegnati quotidianamente e in maniera concreta sia nella tutela delle fonti e dei territori in cui si trovano, sia nel ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi dei nostri stabilimenti. In più, da anni lavoriamo intensamente per diffondere a tutti i livelli la cultura della corretta idratazione, che è alla base del benessere di ogni individuo. Un’attenzione particolare l’abbiamo da sempre riservata ai bambini, gli adulti di domani, perché siamo convinti che le buone abitudini si imparano fin da piccoli”.

Azioni concrete e sostenibilità ambientale: l’impegno di Sanpellegrino

L’impegno concreto dell’azienda si realizza in ogni giorno dell’anno: Sanpellegrino ha infatti ridotto negli ultimi 10 anni del 31% i volumi complessivi di acqua utilizzata nei processi produttivi, per litro imbottigliato. Lo stabilimento in cui si imbottiglia Nestlé Vera Santa Rosalia, in provincia di Agrigento, con 0,08 L/L1 risulta particolarmente virtuoso nell’ottimizzare il consumo di acqua per litro imbottigliato.

Un’ulteriore conferma dell’impegno concreto che il Gruppo ha nei confronti della sostenibilità ambientale e della tutela della risorsa acqua è rappresentata anche dalla collaborazione – in corso fin dal 2007 – tra Levissima, l’Università degli Studi di Milano e le istituzioni locali della Valtellina, in un progetto di ricerca scientifica per la salvaguardia dei ghiacciai e per contrastare la dispersione della risorsa acqua.

I laboratori per i bambini, le famiglie e le visite agli stabilimenti

Il 22 marzo è quindi l’occasione per celebrare questo giorno importante: i bambini e le loro famiglie potranno partecipare ai laboratori ludico educativi che si svolgono nei territori dove sono presenti alcune delle fonti da cui sgorga l’acqua Nestlé Vera. L’obiettivo è sensibilizzare grandi e piccini ad utilizzare in modo responsabile questa preziosa risorsa ed educare i bambini sull’importanza di una corretta idratazione. Le iniziative programmate per la giornata e patrocinate dalle Amministrazioni locali permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi in modo coinvolgente e divertente a questi temi gettando le basi per contribuire renderli cittadini consapevoli e responsabili.

Le iniziative nel dettaglio

I partecipanti alle iniziative potranno scegliere tra tre diversi tipi di esperienza. Partecipando a “Pianeta blu” giocheranno con un mappamondo gonfiabile imparando a conoscere la proporzione sulla superficie del pianeta tra terra e acqua, tra acqua dolce e salata, tra acqua dolce disponibile e intrappolata nei ghiacci e nelle rocce, oltre all’importanza di questa risorsa per la vita.

Con il laboratorio “Incredibile viaggio” i bambini verranno coinvolti in un divertente gioco con i dadi e, impersonando una molecola d’acqua, ripercorreranno i luoghi del suo viaggio, dai fiumi verso l’oceano, dalle nuvole alla terra, dagli animali all’uomo. In corrispondenza di ogni tappa, raccoglieranno una perlina che andrà a comporre un vivace braccialetto che ricorderà il viaggio dell’acqua. Mentre con “Segui il flusso” i piccoli partecipanti, attraverso giochi interattivi, scopriranno la percentuale di acqua presente negli organi del corpo umano e come poter mantenere il bilancio idrico sempre in equilibrio.

Tutte le attività ludico-didattiche, così come tutti gli eventi per celebrare la Giornata Mondiale dell’acqua organizzati da Nestlé Waters in oltre 30 Paesi coinvolgendo 25.000 bambini, sono legate al programma della Fondazione WET (Waters Education for Teachers): un progetto internazionale, patrocinato in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che nel nostro Paese ha coinvolto più di 6.500 Istituti con la distribuzione di 28.000 kit educativi.