Ghemon in tour per l’unica data calabrese al Teatro Auditorium dell’Unical

Il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria ospita nuovamente la buona musica.

Venerdì 23 Marzo sarà la volta di Ghemon, classe 1982 originario di Avellino, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Il suo personalissimo stile unisce canto e rap e questa commistione di generi lo rende unico: un artista a metà tra un cantautore e un rapper.

Nel settembre dello scorso anno esce il suo quinto album Mezzanotte. Un lavoro coraggioso, carnale, fisico che ha l’immediatezza per essere capito da tutti e una profondità capace di coinvolgere ascoltatori più adulti e attenti alle sfumature. Quattordici tracce che raccontano le considerazioni di un giovane adulto su emozioni come la solitudine, la delusione, la sofferenza e la rinascita. Un album che consolida la fusione di generi musicali differenti – esperimento già avviato con successo nel presente album ORCHIdee – dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop. Ghemon ha lavorato duramente in studio insieme alla sua band ed oltre alla stesura dei testi e delle melodie si è cimentato anche nella composizione delle musiche, un lavoro che lo ha portato alla creazione di un suono unico e assolutamente inedito senza termini di paragone in Italia.

Mezzanotte Tour, partito a fine novembre da Milano, ha già visto Ghemon protagonista in molti dei migliori club italiani dove ha spesso registrato il tutto esaurito. Venerdì 23 Marzo si esibirà al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria per l’unica data calabrese del suo tour.

Un concerto che si prospetta pieno di emozioni, in cui la bellezza e la profondità dei testi di Ghemon si fonderà con le note della sua band Le Forze del Bene in uno scenario suggestivo. Un live in cui l’artista di Avellino avrà modo di condividere con il pubblico non solo le sue grandi doti artistiche ma anche suoi aneddoti ed esperienze personali.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili online su www.inprimafila.net e presso i punti prevendita Inprimafila e Conca D’Oro(Unical).

L’evento è organizzato dal T.A.U – Teatro Auditorium Unical in collaborazione con Be Alternative Eventi ed MK Live.