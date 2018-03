Gdd Fashion Week si conclude il 26 marzo la selezione degli stilisti

Condividi

Ormai ci siamo. Ancora pochi giorni e l’elenco degli stilisti ammessi alla fase finale della GDD FASHION WEEK prenderà forma e sostanza. Così come annunciato nei giorni scorsi è fissato per il 26 marzo il termine ultimo per presentare le richieste di partecipazione.

Gli ammessi alla fase finale parteciperanno all’aggiudicazione di due primi posti: uno per la categoria “stile” e l’altro per la sezione “sperimentazione”. Una scelta compiuta di concerto con il presidente di giuria Graziano Amadori per consentire ai futuri maestri dell’arte sartoriale di sentirsi a proprio agio, di innovare, di investire sulla ricerca e sui materiali, ponendo di fronte tradizione e modernità. Ogni stilista potrà rappresentare al meglio sé stesso, senza i vincoli derivanti da temi prefissati o senza l’ossessione di presentare un abito o una collezione per “convincere” la giuria della bontà del lavoro svolto. Inventiva e creazione sono i termini che meglio descrivono questo passaggio. Ad entrambi i vincitori è garantito un premio in denaro da 1.500,00 euro. Ogni stilista, per come strutturato nel bando dal consulente legale Ilaria Lupi, sarà giudicato su queste due direttrici di voto: coloro che registreranno i livelli di preferenza più elevati si aggiudicheranno il contest. Aumentato anche il premio per la Fashion Dinner, che passa da trecento a 400,00 euro. Modificato radicalmente anche il premio della Stampa che verrà assegnato a conclusione della Serata di Anteprima: verranno individuati tre diversi fashion designer e ad ognuno di loro è assicurato uno speciale redazionale, con tanto di intervista e servizio fotografico, sul magazine “La mia boutique” diretto da Stefania Arnaldi.

«Di sicuro – afferma il direttore artistico Ernesto Pastore – sarà un’edizione completamente diversa rispetto al passato: le due aree di attribuzione dei premi per gli stilisti vincitori renderanno ancora più interessante la gara, consentendo ai fashion designer di evitare ogni forma di condizionamento stilistico. La GDD FASHION WEEK, da questo punto di vista, vuole essere espressione di libertà: libertà di intendere e interpretare la moda, libertà di rappresentare l’universo femminile per come immaginato, libertà di non sentirsi legati da stereotipi o da filtri, libertà di essere sé stessi. Sarà dunque possibile inviare i plichi di partecipazione entro il 26 marzo. Farà ovviamente fede il timbro postale che certificherà la data di invio della documentazione».

La partecipazione al contest comprende la presentazione di tre abiti taglia 42. La commissione di selezione indicherà entro il 16 aprile 2018 i fashion designer che prenderanno parte alla kermesse, pubblicandone l’elenco sul sito www.gddfashionweek.it. Il calendario completo della GDD FASHION WEEK, che si concluderà con la Serata di Gala del 4 agosto, oltre alla Serata di Anteprima e alla Fashion Dinner (eventi già noti al grande pubblico), prevede la riconferma dell’appuntamento “Dalla parte delle donne” che coniugherà il fascino della moda con l’attualità delle tematiche connesse all’universo femminile.