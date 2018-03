Forza Italia giovani (RC) entusiasta del risultato in provincia

Condividi

A fronte di un trend nazionale non dei migliori per il nostro partito, la provincia di Reggio si dimostra sopra ogni aspettativa registrando dati importantissimi nel collegio 7 Gioia Tauro-Locri, risultato uno dei primi tre collegi del belpaese in cui Forza Italia ha ottenuto maggiori consensi, aggirandosi intorno al 30%; oltretutto in un periodo in cui il Pd governa a livello regionale e amministra la maggior parte dei comuni e con un M5S forte in tutto il sud Italia, i giovani del partito, insieme ai tanti amministratori ed ai candidati, contribuiscono ad un risultato rilevante in tutta la nazione.

In comuni della provincia storicamente di sinistra, sia nella locride, sia nella zona tirrenica, Forza Italia, alla sola presenza dei coordinamenti giovanili, si dimostra fortemente presente, confermando il mal contento nei confronti di una sinistra disastrosa e di un 5 stelle che non può andare oltre il voto di protesta. Ciò rappresenta un notevole riconoscimento nei confronti di una classe dirigente giovanile che crede fermamente nel proprio territorio e ne conosce le difficoltà e le problematiche, cercando di risolverle e migliorarle con proposte valide.

Tutto il coordinamento giovanile, ampiamente entusiasta del risultato, augura ad i nuovi eletti alla Camera dei Deputati Francesco Cannizzaro, Jole Santelli, Roberto occhiuto e Maria Tripodi, e al Senato della Repubblica Giuseppe Mangialavori e Marco Siclari un buon lavoro, sicuri di una sinergia per il miglioramento della nostra terra e per tutti i giovani che ancora ripongono la propria fiducia nel nostro territorio e, invece di abbandonarlo a se stesso, ci mettono la faccia, giorno dopo giorno, per farlo crescere e diventare la splendida terra che potenzialmente potrebbe essere. Inoltre un plauso ed un ringraziamento speciali vanno a Domenico Giannetta che ha, dapprima, accettato con entusiasmo la candidatura e, poi, si è speso al massimo delle sue potenzialità durante la campagna elettorale, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, quell’attaccamento al partito, che per noi giovani rappresenta un enorme esempio. Siamo coscienti delle immense difficoltà che ci aspettano, ma sappiamo che non possiamo più fallire, dato che in ogni settore siamo, ormai tristemente, giunti ai minimi storici. Naturalmente lo storico risultato non ci appaga, bensì siamo ancora più attivi e vogliosi di aiutare i nostri concittadini, certi di lavorare sotto l’abile guida e capacità della coordinatrice regionale On. Santelli, che sicuramente si spenderà, con l’audacia che la contraddistingue, per portare avanti le istanze e le proposte per tutta la Calabria.

Coordinamento Provinciale

Forza Italia Giovani (RC)