Fondi comunitari. D’Ippolito (M5S): “Battaglia di magistratura e politica”

«Conferma la bontà della nostra battaglia politica la notizia del sequestro preventivo per 1,2 milioni di euro nei confronti dell’ex parlamentare Giuseppe Galati ed altri, nell’inchiesta sulla distrazione di fondi comunitari destinati alla Fondazione Calabresi nel mondo, coordinata dalla Procura catanzarese guidata da Nicola Gratteri».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe d’Ippolito, che aggiunge: «In più occasioni, anche nell’ultima campagna elettorale, avevamo posto l’attenzione sulla storia della Fondazione Calabresi nel mondo, difendendo i lavoratori e accusando tutta una rete politica legata a Galati. La giustizia farà il suo corso. Intanto il Movimento 5stelle ha dal canto suo denunciato la pericolosità politica di soggetti, come Galati, che per fortuna sono stati bocciati dagli elettori e che dunque non possono utilizzare l’immunità parlamentare». «In Calabria – prosegue il deputato 5stelle – la denuncia politica e il controllo di magistratura e forze dell’ordine devono camminare di pari passo, nella loro indipendenza. C’è la necessità di indagare sempre più a fondo sugli atti amministrativi e sulle eventuali pressioni degli esponenti politici». «Grazie – conclude D’Ippolito – agli sforzi dei magistrati, all’impegno di una politica sana e alla consapevolezza dei cittadini, in Calabria si sta aggredendo un sistema di potere che ha privato la comunità di risorse e beni pubblici, che per anni ha condizionato il voto e, soprattutto, che ha prodotto diseguaglianze, disservizi ed emigrazione. Siamo sulla buona strada, ma serviranno strumenti normativi e mezzi più forti, argomento di cui dovrà occuparsi la nuova commissione parlamentare Antimafia, che dovrà guardare con maggiore profondità alla gestione amministrativa calabrese».