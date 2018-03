Fashion Swap Party a Cosenza. Le signore aprono il guardaroba

Condividi

Nella tecnica sembra richiamare le fiere delle origini, quelle in cui non circolava moneta ma ci si approvvigionava di merci varie con il baratto. L’iniziativa Swap Party (dove swap sta appunto per baratto) in realtà è ultra moderna, marcata USA, e consiste nello scambio di abiti e accessori femminili.

L’Amministrazione comunale supporta questo modo singolare, e molto metropolitano, di ‘dare nuova vita’ a vestiti e accessori fashion che, per tanti motivi, non si utilizzano più ma sono in buone condizioni. La location è la sala all’interno del Chiostro di San Domenico dove l’iniziativa si svilupperà in due sabati successivi: il 17 marzo è la data in cui si accolgono (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30) indumenti ed oggetti che le signore, dai 20 ai 70 anni, vorranno portare sul posto, ricevendo in cambio un tagliando che useranno poi per partecipare; il 24 marzo sarà la giornata dello Swap Party vero e proprio, dalle 17.30 alle 20.00. Fondo al guardaroba, allora! E’ tempo di (s)cambiare.