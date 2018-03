Elezioni, Parentela (M5s): “Abbiamo vinto insieme a voi”

Condividi

“Grazie a voi abbiamo distrutto un sistema politico che in Calabria ha prodotto emigrazione, povertà e isolamento. In primo luogo, abbiamo “fatto a fettine” Mimmo Tallini, dunque Sergio Abramo, e Piero Aiello, raggiunti da una sconfitta cocente e, credo, definitiva. Non solo. Insieme a voi, abbiamo “bastonato” le vecchie volpi: Andrea Gentile (erede del “Cinghiale” cosentino Antonio), l’ambasciatore del Pd Ferdinando Aiello, i “tromboni” lametini Franco Talarico e Antonio Scalzo, il deputato dem Nicodemo Oliverio, il cercatore di poltroneGiacomo Mancini junior e il politicizzatissimo commissario di Sorical Luigi Incarnato. Abbiamo “silurato” pure Enzo e Flora Sculco, liberando la provincia di Crotone dai loro artigli”. Lo scrive Paolo Parentela in una nota commentando il post elettorale.

“Il MoVimento 5 Stelle – scrive Parentela – ha conquistato l’intera Calabria. E nel resto dell’Italia siamo pure la prima forza politica. Il risultato calabrese parte da lontano, però: è il frutto di un lavoro incessante e continuo sul territorio, con centinaia di denunce coraggiose in materia di tutela dell’ambiente e della salute. Ed è il frutto di un ascolto paziente e continuo dei cittadini, di una politica dal basso fatta di esempio, di umiltà, di sacrificio e di limpidezza.

Nel tempo, ci siamo conquistati fiducia e credibilità, nonostante le bugie degli apparati, le mistificazioni, gli annunci propagandistici del governatore Oliverio e la difesa a oltranza delle logiche d’affari da parte di potentati pubblici e privati; per esempio a proposito della Cardiochirurgia del policlinico universitario, che adesso, grazie al Movimento 5 stelle, ha una terapia intensiva dedicata, proprio come prescritto dalla legge.

Vi ringrazio di cuore per avermi confermato (vostro) deputato per la seconda volta. Sarò ancora più attento e operativo, sapendo di dover rispondere soltanto a voi, che con spirito rivoluzionario mi – e ci – avete investito di una responsabilità enorme, che è quella di costruire insieme il vostro futuro, il futuro comune”.