Domenica 15 Aprile il 1° Slalom Città di San Roberto

Condividi

San Roberto si prepara per un grande evento, il primo di una lunga serie che accompagnerà tutti verso il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, che tra luglio e agosto animerà lo storico borgo ai piedi dell’Aspromonte.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, il 1° Slalom Città di San Roberto sarà una importante vetrina per tutti gli appassionati dei motori e delle quattro ruote, che, dislocati lungo il tracciato potranno assistere ad una corsa automobilistica dalle mille emozioni.

L’evento è organizzato in collaborazione con lo staff dell’ASD “Piloti per Passione” presieduta dal dott. Giuseppe Denisi, e con l’Automobile Club Italia di Catanzaro, e vedrà impegnati i piloti lungo un percorso mozzafiato, carico di adrenalina, impegnativo e panoramico, situato nella frazione di Melia. Uno scorcio naturale tra mare e montagna, con l’Etna e lo Stretto alle spalle.

Alla gara saranno presenti i migliori tra i piloti di specialità, provenienti da ogni parte della Calabria e del Sud Italia.

Un successo annunciato per una meravigliosa domenica di sport, passione e divertimento. Il pubblico potrà ammirare da vicino i bolidi che si contenderanno la vittoria. I vincitori saranno premiati al termine della corsa.

“Siamo entusiasti – ha esordito il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari – di poter ospitare una competizione così bella ed importante nel nostro Comune. Era da un poco di tempo che avevamo in mente di promuoverla e finalmente abbiamo trovato le condizioni ideali per realizzarla. Un evento significativo perché ancora una volta si inserisce nel solco tracciato da questa Amministrazione, che cerca di valorizzare gli eventi sportivi come momenti fondamentali di aggregazione e di crescita per tutto il territorio”.

Una crescita messa in risalto anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Megale, che sottolinea l’importanza delle ricadute economiche e turistiche che la competizione avrà su un territorio bramoso di sviluppo.

“Ringrazio il Sindaco Roberto Vizzari, il Vicesindaco Carmelo Sgarlato, la giunta comunale e i consiglieri tutti per il sostegno e l’impegno che hanno messo in campo per far sì che anche questo obiettivo potesse essere raggiunto. Vogliamo che questo appuntamento sia solo il primo di una lunga serie e che lo slalom automobilistico di San Roberto diventi nel tempo punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori del settore. Vi aspettiamo numerosi, non potete mancare”.