Diocesi Locri-Gerace: “Un’opportunità per fare impresa”

Condividi

Giovedì 15 marzo alle ore 16.30, presso la Sala Convegni Caritas “S. Marta”, sita a Locri in via Cusmano n. 79, avrà luogo l’incontro dal titolo “Un’opportunità per fare impresa”.

L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Locri Gerace con gli uffici della Pastorale per i Problemi Sociali e il lavoro, della Pastorale Giovanile, la Caritas Diocesana insieme al Progetto Policoro e “Invitalia” (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia); l’intento è quello di illustrare la misura di “Resto al Sud”, l’incentivo gestito da “Invitalia” che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno.

Le agevolazioni sono rivolte agli under 36. Ciascun imprenditore può ottenere 50mila euro, fino a un massimo di 200mila nel caso di più imprenditori.

Il programma dell’incontro prevede, dopo la registrazione dei partecipanti, i saluti del Vescovo di Locri- Gerace, monsignor Francesco Oliva, l’intervento per Invitalia del dott. Gian Marco Verachi, il quale si soffermerà anche su altre misure gestite da Invitalia per la creazione di impresa.

Saranno presenti le animatrici di comunità in carica del Progetto Policoro della Diocesi, il grande progetto della Chiesa italiana che ha come obiettivo proprio l’accompagnamento alla nascita di imprese.