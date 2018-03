Delegazione FP CGIL di Catanzaro ricevuta dal Presidente della Corte di Appello

Condividi

Una delegazione della FP CGIL di Catanzaro/Lamezia, rappresentata dal segretario generale Bruno Talarico e dai dirigenti provinciali Gianfranco Aloi e Sergio Rotella, è stata ricevuta, nei giorni scorsi, dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Tema principale dell’incontro è stato la carenza di organico di personale amministrativo, non solo dell’Ufficio Giudiziario considerato ma anche nell’ambito di tutto il distretto che comprende gli Uffici Giudiziari di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari, Paola e Vibo Valentia, carenza che emerge ancor di più a seguito dalla recente assegnazione di circa 30 magistrati in tutta la regione, per nulla lenita dalle poche unità di personale di prossima immissioni in possesso.

Ad avviso del sindacato le dotazioni organiche attuali non sono rispondenti alle reali esigenze organizzative degli uffici giudiziari del distretto ed a conclusione dell’incontro ha preso atto della positiva disponibilità del Presidente della Corte il quale, oltre a condividere le preoccupazioni del sindacato sulla questione rappresentata, peraltro già evidenziata nella sua relazione di apertura dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, alla presenza del Ministro della Giustizia, ha assicurato il suo massimo impegno nel sostenere le richieste nuovo personale, oltre a quello che già previsto dal recente concorso di assistente giudiziario. In tal senso ha assicurato anche la disponibilità ad ulteriori momenti di confronto con il sindacato al fine di rendere più efficace e sinergico l’impegno presso i riferimenti nazionali.

La Fp Cgil Catanzaro/Lamezia ha anche incontrato anche il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, al quale ha rappresentato le analoghe richieste.

Traccia degli incontri sarà trasmessa, dalla struttura territoriale, alla segreteria nazionale della FP CGIL affinché anche in tale sede e presso il Ministero della Giustizia via sia la dovuta attenzione nel richiedere maggiore personale amministrativo anche in ragione della particolarità del territorio considerato.