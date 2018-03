CSV Crotone: prosegue il percorso “Cosa cambia con la Riforma del Terzo Settore?”

Condividi

Prosegue il percorso formativo del Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone “Cosa cambia con la riforma del Terzo Settore? Le novità giuridiche – Il Codice del Terzo Settore”. L’iniziativa si svolgerà nella giornata di giovedì 5 aprile 2018, dalle 15.30 alle 17.30 presso il CSV “Aurora” Crotone, in via Roma n. 177.

Il corso di formazione dedicato alla Riforma del Terzo Settore è finalizzato alla trasmissione delle principali innovazioni legislative presenti nella riforma con particolare attenzione al Codice del Terzo Settore. In questo appuntamento saranno trattate, nello specifico, le principali modifiche statutarie che gli ETS dovranno apportare nel rispetto del Codice del terzo settore.

Per partecipare basta compilare la scheda di adesione da far pervenire sottoscritta a mezzo posta (CSV Crotone, Via Roma n. 177 – 88900 Crotone), e-mail all’indirizzo formazione@csvcrotone.it o a mano presso la nostra sede entro il 5 aprile 2018.

Le attività formative realizzate dal CSV Aurora sono gratuite.