CSV Crotone organizza seminario formativo

Il Centro Servizi per il Volontariato di Crotone organizza il seminario formativo “ETS: aspetti giuridici e amministrativi alla luce della riforma del Terzo Settore” che si svolgerà nella giornata di lunedì 26 marzo 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso i locali del CSV “Aurora” siti in Crotone alla via Roma n. 177.

Nell’ambito delle organizzazioni non profit è fondamentale riconoscere con chiarezza, alla luce della recente Riforma del Terzo Settore, le diverse tipologie di enti e le diverse caratteristiche che le contraddistinguono, nonché conoscere gli albi ed i registri di riferimento. In relazione al raggiungimento di questi obiettivi, il seminario formativo vuole trasmettere ai partecipanti le conoscenze relative all’inquadramento giuridico delle diverse tipologie di ETS, alla gestione amministrativa dell’attività istituzionale nonché all’accesso agli albi ed ai registri di riferimento.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione reperibile sul sito internet www.csvcrotone.it da far pervenire sottoscritta a mezzo posta o a mano presso la sede (CSV Crotone, Via Roma n. 177 – 88900 Crotone) oppure per e-mail all’indirizzo formazione@csvcrotone.it.

Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Si rammenta che le attività formative realizzate dal CSV di Crotone sono gratuite.