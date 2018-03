Condividi

CSV Crotone organizza seminario formativo “ETS: contabilità e rendicontazione”

Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone ha organizzato il seminario formativo “ETS: contabilità e rendicontazione” che si svolgerà nella giornata di mercoledì 7 marzo2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso i locali del CSV “Aurora” siti in Crotone alla via Roma n. 177.

Il seminario formativo intende fornire le principali nozioni necessarie alla corretta gestione dell’attività istituzionale degli enti del terzo settore alla luce delle importanti e sostanziali novità introdotte dalla riforma del terzo settore in materia di adempimenti contabili, imposte, agevolazioni fiscali e rendicontazione.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione reperibile sul sito www.csvcrotone.it da far pervenire sottoscritta a mezzo posta o a mano presso la sede (CSV Crotone, Via Roma n. 177 – 88900 Crotone), oppure per e-mail all’indirizzo formazione@csvcrotone.it.

Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione.