Crotone – Seminario “Io resto al Sud”

Un seminario informativo per conoscere nei particolari la misura Resto al sud, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Se ne parlerà il prossimo 21 marzo alle ore 16 presso il salone conferenze della Bcc del Crotonese in via Unione Europea, 15 a

Crotone. L’iniziativa è promossa dalla Bcc del Crotonese, insieme con il Comune di Crotone e la Camera di commercio di Crotone.

Il seminario sarà aperto dai saluti del presidente della Bcc del Crotonese, Ottavio Rizzutoi, del presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, e dell’assessore alle attività produttive del Comune di Crotone, Sabrina Gentile. Con la relazione di Sylvie Marie Orlando, responsabile del Centro studi della Camere di commercio, verrà presentata la situazione del territorio attraverso ‘Polos e l’economia crotonese’; Giuseppe Glorioso di

Invitalia, invece, parlerà nello specifico della misura e di come accedervi con la relazione ‘Resto al Sud, i nuovi incentivi per fare impresa”. Dopo le relazioni la Bcc del Crotonese metterà a disposizione i suoi esperti per incontri ‘on to one’ per approfondire l’argomento.