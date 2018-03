Crotone – Seminario formativo “Il 5xmille e la privacy”

Condividi

Il Centro Servizi per il Volontariato di Crotone ha organizzato per martedì 20 Marzo alle ore 16:30, il seminario formativo “Il 5xmille e la privacy – Il bilancio sociale vuol dire fiducia”.

L’accesso al 5 x mille, le modalità di trattamento dei dati, la rendicontazione sociale, costituiscono aspetti importanti per lo sviluppo e la qualificazione del volontariato e del Terzo settore. L’azione formativa tratterà l’istituto del 5 x mille che è stato oggetto di recenti interventi normativi legati alla riforma del terzo settore e il codice sulla privacy che contiene diverse previsioni sulle quali gli ETS spesso non si soffermano con la dovuta attenzione. Saranno fornite, inoltre, le indicazioni di base per redigere un bilancio sociale, strumento fondamentale per la vita degli Enti del Terzo Settore, con il quale potranno essere divulgate una serie di informazioni quali-quantitative agli stakeholder di riferimento.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione.

Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione. Le attività formative realizzate dal CSV Aurora sono gratuite.