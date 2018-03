Crotone – Sabato primo incontro sul Piano di Emergenza Comunale

Condividi

Sabato 17 marzo 2018 dalle ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone si svolgerà il primo incontro conoscitivo del Piano di Emergenza Comunale. All’incontro sono invitate le associazioni di volontariato a cui sarà presentato il piano elaborato ed approvato dal Comune di Crotone e nell’occasione sarà consegnato da parte del sindaco, a nome di tutta la comunità cittadina, una targa di ringraziamento per l’impegno, lo spirito di servizio a favore di chi è in difficoltà.

Nell’occasione vi sarà anche la presenza del Prefetto di Crotone Cosima di Stani, che insieme al Sindaco sono le massime espressioni del territorio della sicurezza della popolazione.

L’incontro in programma è solo il primo di una serie di incontri divulgativi che si terranno per portare a conoscenza la cittadinanza sulle azioni ed i comportamenti da attuare in caso di evento calamitoso.