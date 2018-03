Crotone – Progetto “leggere e ballare”

Condividi

Nell’ambito del progetto Leggere per ballare è stata istituita una conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo di Cenerentola secondo il metodo leggere per ballare promosso dalla Maria Taglioni capofila del progetto e dalle scuole di danza Olimpia e Sad di Crotone.

Saranno presenti alla conferenza di martedì 20 Marzo alle ore 19 al teatro Apollo, (che precede lo spettacolo delle 20.00) L’assessore alla cultura e pubblica istruzione Antonella Cosentino, la Presidente del progetto leggere per ballare Rosanna Pasi, il Presidente dell’Associazione danza Luana Petrozza e Maria Grazia Grande Responsabile della Comunicazione per gli istituti scolastici.