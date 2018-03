Crotone – Prevenzione oncologica, progetto tra sport e salute

Condividi

Sotto l’egida della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, dal 20 al 25 aprile in Calabria si svolgerà un’impresa sportiva non agonistica mai compiuta nella nostra regione, che coniugherà sport e salute, sposando la mission della Lilt, la prevenzione oncologica.

Il progetto, promosso dalla sezione provinciale di Crotone della Lega, in collaborazione con la Camera di Commercio di Crotone, Confcommercio Crotone e Fitwalking nazionale dei fratelli Giorgio e Maurizio Damilano, interesserà numerosi territori dal Tirreno allo Ionio.

Martedì 6 marzo, alle 10,30, presso la Cciaa di Crotone, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto.