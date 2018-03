Crotone – Presentazione della silloge poetica “Poi si vive”

Condividi

Il poeta Paolo Staglianò presenterà la sua ultima silloge poetica dal titolo POI SI VIVE (CSA Editrice) sabato 17 marzo alle ore 18 al Museo Giardini di Pitagora.

Interverranno Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel, l’editore Alessandro Labonia e il professore Maurizio Mesoraca, presidente dell’UPMED.

Letture a cura della poetessa e scrittrice Tiziana Stasi.

Poi si vive è l’ottava silloge poetica che lo scrittore Paolo Staglianò pubblica con la CSA Editrice, e lo proietta ancor di più verso la notorietà internazionale che è crescente in questi anni.

La poesia di Staglianò comunica il fascino dei poeti maledetti, la sensibilità e il fermento del vissuto dei grandi movimenti degli anni ’70, e l’inquieta magia dell’analisi poetica ma pragmatica dei tempi moderni. Nei suoi versi la strada, lo straniamento, il sogno, all’interno (a volte surreale) di un ‘oggi’ ‘qui’, che sa di ‘sempre’ e ‘ovunque’. Ed è per questo che ogni sua poesia è amata in Spagna, Francia, Germania e nel resto d’Europa, e vede fan e lettori nei paesi dell’Est, Nord Africa e Sud America.

Paolo Staglianò nasce a Olivadi nel 1953 e si trasferisce a Crotone nel 1963 dove vive e lavora. Si laurea in Medicina alla ‘Sapienza’ di Roma. Fondamentale nella sua maturazione il vivace e controverso ambiente culturale della Roma degli anni ‘70-‘80. Tra le sue opere “Il foulard rosso”, “Coriandoli di pietra”, “Proxima del Centauro”, “Mathema”, “Gioco tondo”, “Hypnerotomachia” e “L’ultima Yale” pubblicate con la CSA Editrice.