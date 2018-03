Crotone – Mostra di pittura “I colori delle emozioni”

Condividi

“I colori delle emozioni: natura e forma”, la prima mostra pittorica dell’artista strongolese Tiziana Greco. Promotore dell’evento, insieme all’artista, è l’Associazione Seminamente, persone per la cultura e il turismo, che dal Novembre del 2016 opera nel territorio del Marchesato Crotonese proponendo corsi di lingua inglese in vari Comuni, escursioni, visite guidate ed altre attività culturali.

L’idea dell’evento nasce dall’incontro di Tiziana Greco con Luigi Alfieri, presidente dell’Associazione Seminamente e dalla volontà dei due di regalare alla comunità strongolese un momento interamente dedicato alla bellezza espressa da diverse forme artistiche: pittura, musica e letteratura.

Dalla splendida voce di Giovanna Arrighi e le musiche originali del pianista e compositore Salvatore Palmieri prenderanno vita – a partire dalle ore 18.00 – quattro brevi melologhi interamente dedicati ai temi della natura, dell’arte e del desiderio innato di ogni Uomo di entrare in contatto con la parte più elevata di Sé.

Le letture e le musiche accompagneranno la conversazione tra Tiziana Greco e Luigi Alfieri sui temi toccati dall’esposizione.

Durante l’evento, in programma domenica 18 marzo alle ore 17 presso il Petelino Lounge Bar a Strongoli Marina,

le opere esposte saranno disponibili all’acquisto da parte di eventuali acquirenti. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza all’Associazione Misericordia di Strongoli per il finanziamento del servizio di ambulanza.