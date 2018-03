Crotone, l’incontro sul tema ” WEBeducations e discriminazioni di genere”

Condividi

Sabato 24 marzo 2018 alle ore 11.00, presso il Liceo Scientifico Statale “Filolao” di via Acquabona di Crotone, su iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni e della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, si terrà un incontro dibattito con studenti e docenti sul tema: WEBeducations e discriminazioni di genere.

Il tema che, già da tempo ha assunto rilievo nazionale, con risvolti spesso drammatici, è stato riconosciuto e normato ormai anche a livello legislativo. Lo scorso anno infatti con l’approvazione della legge sul cyber bullismo, con l’istituzione della cosiddetta “Commissione Fox” (commissione istituita in memoria della deputata laburista inglese uccisa, dopo una lunga persecuzione sui social network che ne hanno istigato la mano assassina) la materia dell’uso consapevole della Rete e della prevenzione dei linguaggi di odio, di istigazione alla violenza, all’omofobia ed all’odio razziale, è entrata nella Convenzione che l’Agenzia Garante delle Comunicazioni ha stipulato con i Comitati Regionali per le Comunicazioni, ed ha visto il Co.Re.Com. Calabria già pronto a renderla esecutiva avendo preventivamente stipulato Accordi di collaborazione con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità per rendere operative le azioni di prevenzione nei confronti di questi fenomeni, principalmente in ambito scolastico.

Proprio in questo quadro si inserisce il convegno che verrà ospitato sabato 24 marzo alle ore 11.00 dal Liceo Stata “Filolao” di Crotone.

Il Convegno sarà introdotto dallla Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Romeo. Porterà i saluti istituzionali Antonia Stumpo Consigliera di Pari Opportunità Regione Calabria. Mentre le relazioni saranno svolte da Pino Rotta, Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria e da Irene Calabrò, Commissaria della Commissione Regionale Pari Opportinità.

Interverranno i Componenti del Comitato Co.Re.Com. gli degli studenti e i docenti dello stesso Liceo. Concluderà il convegno la Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Romeo.