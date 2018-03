Crotone – Laboratorio gratuito condotto dal M° Franco Eco

Il laboratorio si svolgerà. Sarà un’occasione unica poter lavorare sulle opere dello stesso Dario Fo, cogliendo la drammaturgia e la plasticità di ogni figura, l’interiorità e la prossemica dei personaggi per poterla “tradurre” e/o “tradire” in forma di teatro. Infine vorremmo sottolineare che il laboratorio è aperto a tutti, da zero a cento anni, e consigliamo un abbigliamento comodo al movimento. Per prenotarsi gratuitamente si può inviare una email con il proprio nome a fabbrica.arti@gmail.com